«Лучшая, прекрасная, талантливая!» Татьяна Тарасова показала фото с Екатериной Гордеевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила с днём рождения двукратную олимпийскую чемпионку Екатерину Гордееву и опубликовала фото с ней. Сегодня, 28 мая, Гордеевой исполняется 50 лет.

«С юбилеем, Катюша! Лучшая, прекрасная, талантливая! Здоровья всей семье, успехов, оптимизма, любви! Всегда помню вашу пару, всегда люблю!» — написала Тарасова.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

В паре с Сергеем Гриньковым Гордеева — двукратная чемпионка Олимпийских игр (1988 и 1994 года), четырёхкратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы и трёхкратная чемпионка мира среди профессионалов. Екатерина — заслуженный мастер спорта СССР (1988) и заслуженный мастер спорта России (1994).