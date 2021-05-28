«Сдалась на седьмой день». Евгения Медведева вернулась к тренировкам во время отпуска

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что через неделю отпуска вернулась к тренировкам и пришла в зал.
«Не выдержала душа спортсмена 10 дней покоя. Сдалась на седьмой день», — написала Медведев в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Евгении Медведевой
Ранее Медведева, пропустившая сезон-2020/2021 из-за травмы и последовавшей за ней болезни, не вошла в состав сборной России на олимпийский сезон. Однако спортсменка продолжит тренировки в группе Этери Тутберидзе, в которую вернулась около года назад.
В июле Медведева выступит в ледовом шоу Ильи Авербуха «Анна Каренина», где исполнит роль Кити Щербацкой. Евгения будет кататься в паре с бронзовым призёром чемпионатов мира и Европы Александром Энбертом.
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