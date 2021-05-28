«Арсюха — шустрый малый!» Плющенко показал, как учит младшего сына ходить

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко показал, как учит своего восьмимесячного сына Арсения ходить. Сначала Плющенко держит малыша на руках, а затем ведёт, поддерживая за обе руки, в сторону коляски.
«Арсюха — шустрый малый!» — подписал видео на своей странице в «Инстаграме» Плющенко.
Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».
Арсений — младший сын Плющенко и продюсера Яны Рудковской, который был рождён от суррогатной матери.
Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997) и десятикратный чемпион России.
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