Липницкая, Волосожар и Траньков примут участие в ледовом шоу Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко анонсировал свои шоу на ноябрь 2021 — январь 2022 года.
Фото можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».
20 ноября в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге состоится шоу «Союз чемпионов», в котором примут участие олимпийские чемпионки Юлия Липницкая и Аделина Сотникова, двукратный чемпион мира испанец Хавьер Фернандес, двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков, олимпийские чемпионы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв и другие фигуристы.
С 30 декабря по 5 января в Москве на «ВТБ Арене» состоится шоу-сказка с балетом «Щелкунчик», главные роли в котором исполнят Евгений и Александр Плющенко.
Со 2 по 5 января в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге состоится ледовое шоу «Золушка». Главную роль исполнит Юлия Липницкая, которая работает тренером в академии Плющенко.
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