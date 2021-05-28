Бутырская: поражаюсь, как Мурашов умудрился затесаться в сборную Швейцарии

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская высказалась по поводу смены спортивного гражданства российскими фигуристами.
Ранее стало известно, что Владимир Самойлов и Егор Мурашов, которые занимались в «Москвиче» у Виктории Буцаевой, поменяли спортивное гражданство. Владимир теперь будет представлять сборную Польши, Егор — Швейцарии.
«Это наверняка вынужденная мера. У нас в стране действительно большая конкуренция, очень много хороших фигуристов. Всегда могут возникнуть мысли: ради чего кататься, если даже не можем попасть в сборную? Они столько занимаются фигурным катанием, им хочется выступать на международных стартах. И они не первые такие. Много наших соотечественников, которые выступали за другие сборные и добивались высоких результатов.
Честно, я поражаюсь, как Мурашов умудрился затесаться в сборную Швейцарии. Это довольно консервативная страна. Ладно, сборная Беларуси, Азербайджан — там получить гражданство попроще. А в Швейцарии, кроме своих, никого не признают. Выступать за Швейцарию — круто. Дай бог, чтобы у обоих всё получилось», — приводит слова Бутырской News.ru.
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