Софья Самодурова показала тренировку в тренажёрном зале. Видео

Российская фигуристка Софья Самодурова, выступающая в женском одиночном катании, показала, как проходят её тренировки в тренажёрном зале. Соответствующее видео спортсменка разместила на своей странице в «Инстаграме».
«Создаю лучшую версию себя», — подписала видеозапись Самодурова.
Софья Самодурова показала тренировку в тренажёрном зале
18-летняя Софья Самодурова — чемпионка Европы 2019 года, бронзовый призер командного чемпионата мира (2019), обладательница серебряной и бронзовой медалей этапов серии Гран-при сезона 2018/2019. На юниорском уровне становилась победительницей этапов серии Гран-при в Загребе и Энье (2017).
Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко анонсировал свои шоу на ноябрь 2021 — январь 2022 года.
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