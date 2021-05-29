Анна Щербакова станцевала с самым популярным фигуристом в TikTok
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Чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» видео нового танца.
Анна танцует не одна, а 19-летним тренером и хореографом Артёмом Федорченко, который по совместительству является самым популярным блогером-фигуристом в TikTok. У его страницы, где он выкладывает свои танцы и трюки, 1,6 млн подписчиков.
«Новый танец. Мастер-класс от Артёма Федорченко», — подписала видео Щербакова.
Видео можно посмотреть на странице Анны Щербаковой в «Инстаграме».
17-летняя Щербакова в 2021 году впервые выиграла чемпионат мира. В сезоне-2019/2020 Анна завоевала серебро в финале Гран-при и на чемпионате Европы. Также воспитанница Этери Тутберидзе – трёхкратная чемпионка России.
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