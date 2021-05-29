Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Анна Щербакова станцевала с самым популярным фигуристом в TikTok

Анна Щербакова станцевала с самым популярным фигуристом в TikTok
Елена Чистова
Комментарии

Чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» видео нового танца.

Анна танцует не одна, а 19-летним тренером и хореографом Артёмом Федорченко, который по совместительству является самым популярным блогером-фигуристом в TikTok. У его страницы, где он выкладывает свои танцы и трюки, 1,6 млн подписчиков.

«Новый танец. Мастер-класс от Артёма Федорченко», — подписала видео Щербакова.

Видео можно посмотреть на странице Анны Щербаковой в «Инстаграме».

17-летняя Щербакова в 2021 году впервые выиграла чемпионат мира. В сезоне-2019/2020 Анна завоевала серебро в финале Гран-при и на чемпионате Европы. Также воспитанница Этери Тутберидзе – трёхкратная чемпионка России.

Вместо благодарности. Почему Тутберидзе нечестно обошлась с Щербаковой, вернув Трусову Вместо благодарности. Почему Тутберидзе нечестно обошлась с Щербаковой, вернув Трусову
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021