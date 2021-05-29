«Моя любовь к лошадям навсегда». Алёна Косторная проскакала на коне по берегу океана

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная во время отпуска, который проводит на Кубе, проскакала на коне по берегу Атлантического океана.

О необычном хобби Косторной – любви к лошадям – стало известно с тех пор, когда она была ещё подающей надежды фигуристкой и успешно выступала на юниорских соревнованиях.

«В жизни может меняться всё, но моя любовь к лошадям останется навсегда», — подписала Косторная видео, опубликованное на её странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Алёны Косторной в «Инстаграме».

Перед сезоном-2020/2021 Косторная неожиданно ушла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко, но после неудачного выступления на Кубке России, где проходил отбор в сборную на чемпионат мира, Алёна вернулась в «Хрустальный».