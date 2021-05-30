Попова и Ходыкин рассказали, что поженились в августе 2020 года

Чемпионка Универсиады-2019 Бетина Попова и бронзовый призёр чемпионата Европы Денис Ходыкин рассказали, что поженились в августе 2020 года.
«Когда ждать свадьбу? Мы год уже женаты. И не то, что скрываем, просто не рассказываем. Поженились в августе. Свадьбы не было, просто расписались. Мы это сделали ещё и потому, что начался карантин, и на случай, если не дай бог, кто-то попадёт в больницу, родственникам разрешили бы посещение. Да и всякие другие заморочки. Например, если к моим родителям лететь на Кипр, надо было бы кучу документов оформлять», — приводит слова Поповой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.
«В нашей жизни ничего не поменялось. Просто появился штамп в паспорте. Кольцо, кстати, я купил ещё на чемпионате Европы в Граце. Так что это не было спонтанным решением», — добавил Ходыкин.
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