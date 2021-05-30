Евгений Плющенко на спорткаре выехал на лёд своей академии. Видео

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко на своей странице в «Инстаграме» разместил новое видео, показав, как заезжает на лёд своей академии на спорткаре-кабриолете.

Евгений Плющенко на спорткаре выезжает на лёд своей академии

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997) и десятикратный чемпион России.