Оксана Баюл: известная история о моей аварии в 1997-м — это ложь
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Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл вновь высказалась об аварии, в которую попала в 1997-м.
«Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик, кто падал и вставал! Я никогда и не перед кем не извиняюсь за то, кем являюсь. Что касается алкоголя в прошлом, то я это бросила. Никто не идеален. Не судите, пока сами не окажетесь на моём месте. Известная история о моей аварии в 1997-м — это ложь. Я читаю статьи тех времён и смеюсь. Все говорят от моего имени, кроме меня самой. Я понятия не имела, какие люди меня окружали в то время», — написала Баюл в своём «инстаграме».
Ранее сообщалось, что в 1997-м году Баюл попала в аварию в состоянии алкогольного опьянения. Она была осуждена на условный срок.
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