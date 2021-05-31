Оксана Баюл прокомментировала высказывание Этери Тутберидзе о мельдонии

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл прокомментировала высказывание тренера Этери Тутберидзе по поводу внесения мельдония в список запрещённых ВАДА препаратов. Баюл опубликовала отрывок из интервью Тутберидзе в своём «инстаграме».
«У мельдония нет никаких допинговых свойств. У каждой сборной есть свой препарат, который ВАДА утвердил. Мельдоний помогает восстанавливаться. Американцы посчитали со своей стороны, что это допинг. Российская сторона должна была составить ответное заявление, в котором указать, что это не допинговое вещество, так как оно не помогает тебе прыгать сильнее, выше и быстрее. За год это письмо так и не было составлено, поэтому его запретили. Российская сторона выступила с заявлением позже намеченного срока. Я не понимаю, почему многие спортсмены попались на этом. 1 января 2016 года было объявлено, что этот препарат будет введён в список запрещённых. Назвали последнюю дату. Почему не дошла информация до каких-то федераций? Не знаю», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.
«Такое ощущение, что тренеры не несут ответственность за малолетних? До 18 он вообще запрещён детям для приёма. Нет данных о безопасности и эффективности применения мельдония у детей в возрасте до 18 лет, поэтому применение препарата у этой категории пациентов противопоказано», — написала Баюл в своём «инстаграме».
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