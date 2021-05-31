Анна Щербакова совершила прыжок с парашютом. Видео

Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании россиянка Анна Щербакова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежее видео. В нём показано, как спортсменка совершила прыжок с парашютом.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Анны Щербаковой.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Вау! Анечка, поздравляем».
«Ничего себе! Аня, ну ты и бесстрашная».
«Ничего себе адреналинчик! Олимпиаду просто обязаны взять».
«Крутая, ничего не боится, воин в хрупком теле!»
В сезоне-2020/2021 Анна Щербакова не потерпела ни одного поражения на официальных соревнованиях. Спортсменка одержала победу на первом и третьем этапах Кубка России, победила на чемпионате России, на Кубке Первого канала в составе команды Алины Загитовой, выиграла чемпионат мира и командный чемпионат мира в составе сборной России.
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