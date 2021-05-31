Анна Щербакова совершила прыжок с парашютом. Видео

Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании россиянка Анна Щербакова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежее видео. В нём показано, как спортсменка совершила прыжок с парашютом.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Анны Щербаковой.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Вау! Анечка, поздравляем».

«Ничего себе! Аня, ну ты и бесстрашная».

«Ничего себе адреналинчик! Олимпиаду просто обязаны взять».

«Крутая, ничего не боится, воин в хрупком теле!»

В сезоне-2020/2021 Анна Щербакова не потерпела ни одного поражения на официальных соревнованиях. Спортсменка одержала победу на первом и третьем этапах Кубка России, победила на чемпионате России, на Кубке Первого канала в составе команды Алины Загитовой, выиграла чемпионат мира и командный чемпионат мира в составе сборной России.