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Артур Минчук — о конкуренции в группе: 4 незаурядные личности уживаются в двух раздевалках

Артур Минчук — о конкуренции в группе: 4 незаурядные личности уживаются в двух раздевалках
Лидия Шейко
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Тренер по фигурному катанию и ассистент Тамары Москвиной Артур Минчук рассказал о конкуренции в их группе между двумя парами Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Александра БойковаДмитрий Козловский.

«Когда пришли Настя (Мишина. — Прим. «Чемпионата») и Саша (Галлямов. — Прим. «Чемпионата»), они были всего лишь перспективной парой, а Саша (Бойкова. — Прим. «Чемпионата») и Дима (Козловский. — Прим. «Чемпионата») — чемпионами России и Европы. Это серьёзный уровень. Хотя никакой иерархии в нашей группе нет. Обстановка, пожалуй, стала даже лучше: появилась внутренняя конкуренция. Когда видишь на льду конкурентов, сам поневоле подтягиваешься. Конфликтов между ребятами нет, четыре незаурядные личности вполне уживаются в двух раздевалках.

Не проскальзывает ли у кого-то ревность, что кому-то уделяется больше тренерского внимания? Все эти моменты были оговорены, когда к нам приходили Мишина и Галлямов. И не только с ними, но и с Бойковой и Козловским. Ребята знают, что если с кем-то на льду рядом Тамара Николаевна, а с кем-то я, то в дальнейшем роли поменяются. Ни один фигурист не обделён вниманием. Когда работаешь с парами, нужно следить и за тем, чтобы мальчик и девочка в равной степени чувствовали внимание и поддержку со стороны тренера», — приводит слова Артура Р-Спорт.

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