Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Минчук — о программах на олимпийский сезон: третий год катать одно и то же невозможно

Минчук — о программах на олимпийский сезон: третий год катать одно и то же невозможно
Лидия Шейко
Комментарии

Тренер по фигурному катанию и ассистент Тамары Москвиной Артур Минчук рассказал, определились ли в их штабе с программами для парников на олимпийский сезон.

«Ясность есть, конкретики пока нет. Мы понимаем, что олимпийские программы нужно составлять уже под сложившийся стиль фигуристов. Точно могу сказать, что и короткую, и произвольную программы как для Бойковой с Козловским, так и для Мишиной с Галлямовым поменяем. Третий сезон катать одно и то же невозможно», — приводит слова Минчука Р-Спорт.

Подопечные Москвиной и Минчука — чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов и чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — в ближайшие дни отправятся на сбор в Сочи для подготовки к олимпийскому сезону.

Новость по теме
Артур Минчук — о конкуренции в группе: 4 незаурядные личности уживаются в двух раздевалках
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021