Минчук — о программах на олимпийский сезон: третий год катать одно и то же невозможно
Поделиться
Тренер по фигурному катанию и ассистент Тамары Москвиной Артур Минчук рассказал, определились ли в их штабе с программами для парников на олимпийский сезон.
«Ясность есть, конкретики пока нет. Мы понимаем, что олимпийские программы нужно составлять уже под сложившийся стиль фигуристов. Точно могу сказать, что и короткую, и произвольную программы как для Бойковой с Козловским, так и для Мишиной с Галлямовым поменяем. Третий сезон катать одно и то же невозможно», — приводит слова Минчука Р-Спорт.
Подопечные Москвиной и Минчука — чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов и чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — в ближайшие дни отправятся на сбор в Сочи для подготовки к олимпийскому сезону.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 31 мая 2021
-
18:45
-
18:25
-
16:13
-
15:22
-
10:38
-
09:24
-
09:10
-
08:58
-
08:43
-
08:37
- 30 мая 2021
-
14:09
-
13:39
-
12:38
-
09:27
-
00:47
- 29 мая 2021
-
20:48
-
19:55
-
16:19
-
13:20
-
12:43
- 28 мая 2021
-
22:49
-
22:31
-
21:49
-
19:40
-
14:52
-
12:46
-
10:23
-
10:09
-
09:24
-
09:05
-
08:59
-
08:28
-
08:17
-
08:12
- 27 мая 2021
-
21:36
Партнерский контент
Рекомендуем вам