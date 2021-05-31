Минчук — о программах на олимпийский сезон: третий год катать одно и то же невозможно

Тренер по фигурному катанию и ассистент Тамары Москвиной Артур Минчук рассказал, определились ли в их штабе с программами для парников на олимпийский сезон.

«Ясность есть, конкретики пока нет. Мы понимаем, что олимпийские программы нужно составлять уже под сложившийся стиль фигуристов. Точно могу сказать, что и короткую, и произвольную программы как для Бойковой с Козловским, так и для Мишиной с Галлямовым поменяем. Третий сезон катать одно и то же невозможно», — приводит слова Минчука Р-Спорт.

Подопечные Москвиной и Минчука — чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов и чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — в ближайшие дни отправятся на сбор в Сочи для подготовки к олимпийскому сезону.