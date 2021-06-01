Жулин — о тренировках Загитовой в Новогорске: в этом нет ничего сверхъестественного

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин отреагировал на тренировки Алины Загитовой в Новогорске, которая не была включена в сборную России.
«Загитова — это не все подряд. Как минимум, это ученица Тутберидзе. Я считаю, совершенно нормально, что она будет тренироваться под руководством Этери с девочками, с которыми она всю жизнь каталась и к которым привыкла.
Говорить о перспективах её возвращения в сборную на данный момент смысла нет. Я вам открою секрет: у меня частенько Навка катается на льду. Я не удивился бы, если бы и Липницкая каталась. Ко мне Боброва с Соловьевым приходят, и это нормальное явление — они катаются у своего любимого тренера. А руководству хватает разума, чтобы эту ситуацию не усугублять и не говорить: «Как же так, она же не в сборной!» Так что в этом нет абсолютно ничего сверхъестественного», — приводит слова Жулина Газета.Ru.
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