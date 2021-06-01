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Александра Бойкова: с улыбкой на лице врываемся в лето и в новый сезон!

Александра Бойкова: с улыбкой на лице врываемся в лето и в новый сезон!
Александр Насонов
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Чемпионка Европы российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в спортивной паре с Дмитрием Козловским, заявила, что готова к олимпийскому сезону-2021/2022.

«С улыбкой на лице и прекрасным настроением врываемся в лето и в новый сезон!» — написала спортсменка в «Инстаграме», прикрепив текст к летнему фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александры Бойковой.

«Саша, удачи в новом сезоне, буду обязательно болеть! Подскажите, планируете новый каскад вставлять?» — спросил один из подписчиков в комментариях.

«Всё увидите», — ответила спортсменка.

Бойкова и Козловский являются чемпионами Европы (2020), бронзовыми призёрами чемпионата Европы (2019), чемпионами России (2020), серебряными призёрами юниорского чемпионата мира (2017), бронзовыми призёрами чемпионата мира (2021).

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