Кацалапов рассказал о самом напряжённом моменте на ЧМ, где они с Синициной взяли золото

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в паре с Викторией Синициной, рассказал о самом напряжённом моменте на чемпионате мира в Стокгольме. Синицина и Кацалапов завоевали золото на турнире.
«Перед произвольной я увидел, что Вика сильно нервничает, потому что у нас заключительный стартовый номер, долго ждать выхода на лёд, кататься последними — большая ответственность и прочее. И вот я смотрю на Вику после пятиминутки, вижу: что-то не то. Подхожу, пытаюсь настроить, она кивает, я отхожу и понимаю: не сработало. Но время есть до выхода на лёд.
Мы расходимся, и через некоторое время я снова к ней подхожу, говорю какие-то слова, которые, как мне кажется, должны подействовать. Не слабые слова, но и не супермотивирующие, чтобы не перегореть. Она в ответ: да, да. И я понимаю: снова не сработало.
Короче, я ходил вокруг Вики до того момента, пока мы не сняли чехлы, не положили их в специальные корзины, не взялись за руки, чтобы выйти на лёд. И даже тогда я видел: ничего не изменилось. Это был такой напряжённый момент, я сказал: «Будем полагаться на то, что мы уже сделали. Бог в помощь, идём». И когда мы поехали, нервы и всё, что беспокоило, исчезло. Но это допрокатное состояние — супернапряжённое — такого не было никогда», — цитирует Кацалапова пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.
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