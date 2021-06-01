Ягудин: новые правила фигурного катания дают меньше возможностей раскрыть сексуальность
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказался на тему современных правил фигурного катания, которые, по его мнению, не позволяют в полной мере раскрыть сексуальность.
«Говорят, многие федерации хотят поднять возрастной ценз, чтобы уйти от многочисленных прыжков. Но тем самым мы обрубаем развитие. Там секс связан не с девчонками, которым по 15–16 лет, а с теми правилами, по которым они соревнуются.
Раньше у фигуристов действительно было больше возможностей изобразить мини-спектакль на льду. Сейчас, безусловно, в какой-то гонке за прыжками теряется время. Современные правила фигурного катания дают меньше возможностей раскрыть эту сексуальность», — приводятся слова Ягудина на сайте телеканала «Матч ТВ».
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