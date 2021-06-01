В Минспорта сообщили, как формировался список тренеров сборной России по фигурному катанию

В Министерстве спорта Российской Федерации объяснили, как проходил процесс формирования списка тренеров сборной России по фигурному катанию. Сегодня, 1 июня, стало известно, что двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вошёл в тренерский состав национальной команды. В академии Плющенко, однако, нет фигуристов, являющихся членами сборной.
«В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.04.2018 г. № 339 «Об утверждении общих принципов и критериев формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и порядка утверждения этих списков» после утверждения Исполкомом или тренерским советом общероссийской спортивной федерации списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по соответствующему виду спорта поступают на согласование в ФГБУ ЦСП, а затем – на утверждение в Минспорт России.
Также, согласно приказу № 339, списки по зимним олимпийским видам спорта должны быть утверждены Минспортом России до 1 июня 2021 года. После этой даты они будут опубликованы на официальном сайте Минспорта России в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Списки формируются по спортивному принципу, исходя из результатов, показанных спортсменами в завершившемся спортивном сезоне на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях. Спортсмены, показавшие лучшие результаты, включаются в основной состав, показавшие результаты ниже в рамках установленной приказом № 339 численности сборной команды по конкретному виду спорта, – в резервный состав. При этом общероссийские спортивные федерации, в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», устанавливают критерии отбора для участия в международных соревнованиях, которыми являются результаты всероссийских соревнований.
Кандидатуры в тренерский состав, привлекаемые к работе со спортивной сборной командой Российской Федерации по виду спорта, предоставляются по решению общероссийских спортивных федераций. Кроме того, согласно приказу №339, ограничений по количеству тренеров и специалистов в списках не определено», — говорится в сообщении Минспорта.
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