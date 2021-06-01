Розанов предположил, почему после ухода от Тутберидзе фигуристки не добиваются успеха

Тренер академии фигурного катания Евгения Плющенко Сергей Розанов поделился мнением, отчего фигуристки, ушедшие от Этери Тутберидзе, не могут добиться демонстрируемых ранее успехов. Перед прошлым сезоном из «Хрустального» в «Ангелы Плющенко» перешли Алёна Косторная и Александра Трусова. В этом году обе фигуристки вернулись обратно.



«Могли бы результаты Трусовой и Косторной быть лучше, если бы они работали вместе? Может, лучше, а может, нет. Не хочу в это вдаваться. Знаю, что можно было сделать больше. Но для меня не стало новостью, что они вернулись назад и не получили в «Ангелах» тех успехов, за которыми они шли.

Здесь дело не в том, что я и Женя Плющенко, как говорят, плохие тренеры. Уходя от Этери Георгиевны, спортсменки не понимали, что Тутберидзе является для них сильным тренером, которая вывела их на высокий уровень. Уходя от этого специалиста, спортсмен теряет частичку себя.

Как происходил переход Косторной из «Хрустального» к Плющенко? Алёна позвонила в июле, попросилась в группу. Сказала, что хочет перейти к нам с Евгением Викторовичем. Спросил, с чем связано её желание. Она рассказала, что её не устраивает. Но пусть это останется между Алёной и её тренерами. А теперь она спокойно работает. Хорошо, что они с Сашей работают у своего тренера. Пусть готовятся дальше.

Почему не получается у тех, кто уходит от Тутберидзе? Может быть, дело в системе. Может, в дисциплине. А может, им просто не хватает самой Этери Георгиевны, контакта с ней, настроя, который она даёт на тренировках и соревнованиях. Всё-таки с ней они стали теми, кем сейчас являются», — приводит слова Розанова Sport24.