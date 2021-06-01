Нина Мозер сообщила о создании новых пар в своей группе

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер высказалась о переходе в её группу Елизаветы Осокиной, ранее выступавшей в одиночном катании.

«В российском одиночном катании сейчас очень много талантливых девочек со сложным контентом, и далеко не все из них имеют реальный шанс на большие победы. У нас в группе есть талантливый 16-летний мальчик Андрей Рудь, ученик Натальи Дубинской, которому мы искали партнёршу. Я обратилась к Лене Водорезовой (Буяновой), с ней мы одинаково смотрим на развитие фигурного катания. Взвесив все «за» и «против», остановились на Лизе Осокиной. Это очень интересная девочка, которая, я считаю, при должном желании способна реализоваться в парном катании», — приводит слова Мозер «Р-Спорт».



Нина рассказала также о формировании других пар своей группы.

«Также мы создали две пары со своим особым обликом, из которых, если мы всё будем делать правильно и нам немного повезёт, могут вырасти сильные дуэты. Это Анастасия Костюк и Дмитрий Чигирев. Очень харизматичный партнёр, который пришёл к нам от двукратного олимпийского чемпиона Артура Дмитриева, и великолепно обученная Светланой Пановой яркая партнёрша.



Другая пара — Екатерина Гейниш и Илья Миронов. Илья закончил тренировки с прежней партнёршей Дианой Мухаметзяновой, так как она сильно выросла, у неё сейчас новый партнёр. А Катя Гейниш пришла к нам в школу сама, даже без родителей. Сказала: «Хочу к вам в парное катание». На вопрос, а что она умеет делать, она нам перечислила все тройные прыжки и каскады 3-3. Когда у неё спросили, а почему тогда ты уходишь из одиночного, Катя призналась: «Потому что я не обыграю группу Тутберидзе», — сказала Мозер.