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Саша Плющенко показал милое фото с Димой Биланом

Саша Плющенко показал милое фото с Димой Биланом
Александр Насонов
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Восьмилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке Плющенко-младший сидит рядом со своим крёстным папой, известным российским поп-исполнителем Димой Биланом.

«Крёстный, спасибо, что приезжал в такой важный для меня день (в Международный день защиты детей. — Прим. «Чемпионата»)», — подписал он фотографию.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Саши Плющенко.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:

«Всем бы такого крёстного, эх-х».
«Такой же молодой и красивый».
«Сашенька, с праздником тебя! Такое замечательное милое фото».
«Вы очень похожи».

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