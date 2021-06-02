Саша Плющенко показал милое фото с Димой Биланом
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Восьмилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке Плющенко-младший сидит рядом со своим крёстным папой, известным российским поп-исполнителем Димой Биланом.
«Крёстный, спасибо, что приезжал в такой важный для меня день (в Международный день защиты детей. — Прим. «Чемпионата»)», — подписал он фотографию.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Саши Плющенко.
Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:
«Всем бы такого крёстного, эх-х».
«Такой же молодой и красивый».
«Сашенька, с праздником тебя! Такое замечательное милое фото».
«Вы очень похожи».
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