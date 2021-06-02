Жулин попросил помощи с выбором фото для обложки книги. Игорь Николаев назвал свой вариант

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин попросил подписчиков помочь с выбором фото для обложки его автобиографии.

«Друзья мои дорогие! Нужен ваш совет. Как многие из вас уже поняли, я готовлю к выходу автобиографию. Выбираем сейчас с издательством фото для обложки. Посмотрите, пожалуйста, на фото в карусели. Какая, на ваш взгляд, больше бы подошла для моей автобиографии?» — написал Жулин.

Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Александра Жулина

На пост Жулина отреагировал известный музыкант Игорь Николаев. В комментарии он написал: «Саша, привет! Все классные, но первая с фотоаппаратом для обложки — просто бомба».

Жулин в паре с Майей Усовой стал бронзовым призёром Олимпийских игр 1992 года, серебряным призёром Игр 1994 года. Они также становились чемпионами мира, Европы и СССР.