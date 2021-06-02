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Журналист указал Родниной на невыполненное предвыборное обещание, Ирина ответила

Журналист указал Родниной на невыполненное предвыборное обещание, Ирина ответила
Антон Шебика
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Трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на твит журналиста, указавшего на невыполненное ею предвыборное обещание.

«В 2016 году Ирина Роднина шла в Думу по Дмитровскому округу и обещала построить в Дубне каток. За пять лет он так и не появился. В 2021 году Ирина Роднина снова идёт в Думу и снова обещает построить в Дубне каток. Как вы думаете, какой будет результат?» — написал журналист Иван Барабанов в своём «твиттере».

Роднина ответила: «Уважаемый! Дубна более трёх лет разрабатывала и утверждала генплан города, а без этих документов невозможно подавать заявку на участие в программах региональных или федеральных по строительству спортобьектов».

Один из подписчиков написал в адрес Ирины: «Если что-то не можешь сделать, то не обещай». Роднина возразила: «Наказы были, а вот обещаний не было. В июне много комаров появляется, а там вокруг много воды. Налетели – ну, лишний стимул быть в форме».

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