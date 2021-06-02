Журналист указал Родниной на невыполненное предвыборное обещание, Ирина ответила

Трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на твит журналиста, указавшего на невыполненное ею предвыборное обещание.

«В 2016 году Ирина Роднина шла в Думу по Дмитровскому округу и обещала построить в Дубне каток. За пять лет он так и не появился. В 2021 году Ирина Роднина снова идёт в Думу и снова обещает построить в Дубне каток. Как вы думаете, какой будет результат?» — написал журналист Иван Барабанов в своём «твиттере».

Роднина ответила: «Уважаемый! Дубна более трёх лет разрабатывала и утверждала генплан города, а без этих документов невозможно подавать заявку на участие в программах региональных или федеральных по строительству спортобьектов».

Один из подписчиков написал в адрес Ирины: «Если что-то не можешь сделать, то не обещай». Роднина возразила: «Наказы были, а вот обещаний не было. В июне много комаров появляется, а там вокруг много воды. Налетели – ну, лишний стимул быть в форме».