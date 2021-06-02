Призёра чемпионата США по фигурному катанию обвинили в сексуальных домогательствах

Бывший американский фигурист, а ныне тренер Росс Майнер, который в 2018 году на чемпионате США завоевал серебряную медаль в мужском одиночном катании, обвинён в сексуальных домогательствах, информирует издание USA Today. Подробности дела не разглашаются.

В настоящее время 30-летнему Майнеру запрещено участие в любом качестве в любых мероприятиях, организованных или санкционированных Олимпийским и Паралимпийским комитетами США и национальными спортивными федерациями. Срок отстранения, выписанного Центром безопасного спорта США (SafeSport), составляет шесть месяцев.

Росс Майнер — бронзовый призёр чемпионата четырёх континентов 2012 года, двукратный серебряный призёр чемпионата США (2013, 2018), бронзовый призёр финала юниорского Гран-при 2009 года.