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Призёра чемпионата США по фигурному катанию обвинили в сексуальных домогательствах

Призёра чемпионата США по фигурному катанию обвинили в сексуальных домогательствах
Александр Насонов
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Бывший американский фигурист, а ныне тренер Росс Майнер, который в 2018 году на чемпионате США завоевал серебряную медаль в мужском одиночном катании, обвинён в сексуальных домогательствах, информирует издание USA Today. Подробности дела не разглашаются.

В настоящее время 30-летнему Майнеру запрещено участие в любом качестве в любых мероприятиях, организованных или санкционированных Олимпийским и Паралимпийским комитетами США и национальными спортивными федерациями. Срок отстранения, выписанного Центром безопасного спорта США (SafeSport), составляет шесть месяцев.

Росс Майнер — бронзовый призёр чемпионата четырёх континентов 2012 года, двукратный серебряный призёр чемпионата США (2013, 2018), бронзовый призёр финала юниорского Гран-при 2009 года.

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