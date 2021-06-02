Подписчица сделала татуировку с Загитовой. Алина отреагировала

Одна из подписчиц олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой сделала себе татуировку с изображением спортсменки, выложив соответствующее видео.
Посмотреть видео можно в "инстаграме" tattoofornia.
«На той тату Алина замерла в финальной позе из Outro. Возможно, я слишком растрогалась в тот момент, подумав, что задумка всё-таки удалась. Воодушевление, которое каждый может интерпретировать по-своему. А может, это банальная истина — красота в глазах смотрящего.
Так или иначе значимость и присутствие Алины, все эти светлые чувства, что она привносит в мир, бесценны! И она навсегда в сердце», — написала подписчица в своём «инстаграме».
«Никогда не могла подумать, что в честь меня сделают татуировку», — отреагировала Загитова в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/azagitova/?hl=ru
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