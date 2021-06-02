Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Авербух и Костомаров обучают Медведеву элементам парного катания. Видео

Авербух и Костомаров обучают Медведеву элементам парного катания. Видео
Елена Чистова
Комментарии

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева начала подготовку к участию в ледовом спектакле «Анна Каренина». Кататься в паре титулованную одиночницу обучают олимпийский чемпион Роман Костомаров и постановщик шоу Илья Авербух. Премьера спектакля, в котором Медведева исполнит роль Кити Щербацкой, состоится 9 июля в Сочи.

«Наши фигуристы уже начали активно тренироваться и готовить новый ледовый спектакль «Анна Каренина». Общая продолжительность тренировок: 10-12 часов в день. Спортсмены во главе с Ильёй Авербухом прикладывают максимум усилий для того, чтобы уже в июле вы смогли увидеть невероятной красоты спектакль на льду!» — подписано видео на странице шоу Ильи Авербуха в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице шоу Ильи Аавербуха в «Инстаграме».

Участие в шоу также примут чемпионы мира Оксана Домнина и Максим Шабалин, Мария Петрова и Алексей Тихонов, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, партнёром Медведевой станет серебряный призёр Игр Александр Энберт.

Новость по теме
Медведева, Ягудин и Энберт примерили костюмы для шоу «Анна Каренина»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021