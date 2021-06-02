Писеев объяснил, почему Плющенко остался в списке тренеров сборной России

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев объяснил, почему двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко остался в списке тренеров сборной России, несмотря на то что Александра Трусова и Алёна Косторная ушли из его академии.

«Когда я был президентом ФФККР, мы объявляли состав сборной команды. И напротив каждого спортсмена писалось, кто является тренером. Такая же форма сохранилась и сейчас.

Если в списке есть тренер, значит, он, естественно, работает с каким-то спортсменом, входящим в состав сборной. Хореограф тоже может быть указан. Или второй тренер, особенно у ведущих спортсменов. Как, например, у Тутберидзе есть команда специалистов.

Посмотрите, какая спортсменка или спортсмен из этого списка есть у Плющенко. Основной состав, запасной, резервный, юношеский, юниорский. Если Плющенко есть в этом списке, значит, он работает с кем-то из того состава, который утверждается министерством», — приводит слова Писеева «Газета.Ru».

Из воспитанников академии Плющенко в юниорскую сборную входит Софья Муравьёва, а Кирилл Сарновский числится в резерве. Кроме того, в юношеской сборной России оказалась Анастасия Зинина.