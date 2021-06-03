«Задолбало фигурное прыгание». Оксана Баюл высказалась о многоборотных прыжках

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании, украинская фигуристка Оксана Баюл высказала мнение о гонке за прыжками в четыре оборота и возможности обучения детей прыжкам в пять оборотов, о чём говорил тренер Сергей Розанов.

«В наше время даже у танцоров был шанс поехать на две или три Олимпиады. Савченко каталась на пяти Олимпиадах. Сейчас Липницкая, Загитова, Медведева остались без выбора. Задолбало фигурное прыгание, акробатика на льду, где фигурное катание? Слуцкая выступала на трёх Олимпиадах и в Туре Тома Колинза, и Маша Бутырская в то время на тренировках в шоу Колинза пробовала тройной аксель так же, как и Сурия Бонали четверной сальхов. А что будет в 2022 году? Установка на «кто больше прыгнет четвертых элементов» и ещё с неправильных отталкиваний. Если пятерным начнут обучать, как Розанов объясняет, так все, кто поломаются в детском возрасте, потом будет не исправимо. А стадное чувство самосохранения как он собирается отключать у спортсменов для изучения пяти оборотов? A за лебедя спасибо — я его и в 43 могу выйти и скатать, и зал встанет и будет хлопать, нет сомнений. Моего Лебедя все знают и понимают лучше, чем прыжки в пять оборотов» — написала Баюл на своей странице в «Инстаграме».