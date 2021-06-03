«Даже традиционный русский борщ предусмотрели!» Японцы оценили визит Загитовой в страну

Издание Yahoo News Japan опубликовало материал, посвящённый визиту в Японию олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой. Загитову пригласил в Японию «Консорциум дружбы Япония — Россия по культуре и спорту». По этому приглашению олимпийская чемпионка находилась в Японии с 15 мая в течение 13 дней.
Японские поклонники остались благодарны Загитовой за визит в страну. Перевод их комментариев под соответствующим материалом опубликован на «ИноСМИ». Вот что написали японцы:
«Карантин три дня коротковат. Но если посмотреть на всё комплексно, то организаторы предприняли все возможные меры безопасности. И отдельный этаж в гостинице, и питание, и автомобильный транспорт в Одатэ. Спасибо всем участвовавшим в проекте!»
«Даже традиционный русский борщ предусмотрели! Видимо, это очень снимает стресс. Так и японцам за рубежом нужно давать мисо-сиру!»
«В российской прессе появились статьи, будто бы японцы на Yahoo критикуют визит Загитовой. Неправда! Мы, наоборот, приветствуем её нынешнее пребывание в Японии. Эту статью обязательно опубликуйте в России! Желаем Загитовой здоровья и сил!»
- 3 июня 2021
-
10:06
-
09:06
-
08:35
-
00:46
- 2 июня 2021
-
23:56
-
18:22
-
16:28
-
15:52
-
12:39
-
12:17
-
11:01
-
10:20
-
09:46
-
09:07
-
08:30
-
08:19
- 1 июня 2021
-
22:50
-
22:11
-
21:45
-
20:49
-
20:38
-
16:30
-
15:41
-
13:35
-
12:58
-
12:29
-
12:20
-
08:32
-
01:03
- 31 мая 2021
-
18:45
-
18:25
-
16:13
-
15:22
-
10:38
-
09:24