«Даже традиционный русский борщ предусмотрели!» Японцы оценили визит Загитовой в страну

Издание Yahoo News Japan опубликовало материал, посвящённый визиту в Японию олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой. Загитову пригласил в Японию «Консорциум дружбы Япония — Россия по культуре и спорту». По этому приглашению олимпийская чемпионка находилась в Японии с 15 мая в течение 13 дней.

Японские поклонники остались благодарны Загитовой за визит в страну. Перевод их комментариев под соответствующим материалом опубликован на «ИноСМИ». Вот что написали японцы:

«Карантин три дня коротковат. Но если посмотреть на всё комплексно, то организаторы предприняли все возможные меры безопасности. И отдельный этаж в гостинице, и питание, и автомобильный транспорт в Одатэ. Спасибо всем участвовавшим в проекте!»

«Даже традиционный русский борщ предусмотрели! Видимо, это очень снимает стресс. Так и японцам за рубежом нужно давать мисо-сиру!»

«В российской прессе появились статьи, будто бы японцы на Yahoo критикуют визит Загитовой. Неправда! Мы, наоборот, приветствуем её нынешнее пребывание в Японии. Эту статью обязательно опубликуйте в России! Желаем Загитовой здоровья и сил!»