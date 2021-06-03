«Может, стоит вернуться в театр?» Слуцкая показала фотографии со спектакля с её участием

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала об опыте игры в театре и опубликовала соответствующие фотографии.
«Встречайте! На сцене… Я! Смотрите, что откопала. 2008 год, Экспериментальный театр. Постановка «Антигона». Да, было время, когда я играла в театре. Сколько эмоций, чувств! Классно было. Может, мне стоит вернуться в театр? Что думаете? Сходили бы на спектакль с моим участием?» — написала Слуцкая.
Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой
Слуцкая — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира (2002, 2005), первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы (1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006), четырёхкратная победительница финалов серии Гран-при (1999–2000, 2000–2001, 2001–2002, 2004–2005). О завершении карьеры Ирина объявила в ноябре 2006 года.
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