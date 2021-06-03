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Загитова, Щербакова и другие фигуристы «Хрустального» поздравили Глейхенгауза с юбилеем

Загитова, Щербакова и другие фигуристы «Хрустального» поздравили Глейхенгауза с юбилеем
Виталий Весёлый
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова в «сториз» своего «Инстаграма» разместила видео, где поздравила хореографа Даниила Глейхенгауза с днём рождения. Сегодня, 3 июня, Глейхенгаузу исполнилось 30 лет.

Фото: https://www.instagram.com/azagitova/

Фото: https://www.instagram.com/azagitova/

Помимо Алины на видео присутствуют тренер по прыжкам Сергей Дудаков, а также Анна Щербакова, Дарья Усачёва, Камила Валиева, Александра Трусова, Майя Хромых и другие фигуристы «Хрустального».

Глейхенгауз — российский фигурист, выступавший в одиночном катании и спортивных танцах на льду, с 2014 года тренер и постановщик программ школы Самбо-70.

Поздравительный пост в стихах по случаю дня рождения Глейхенгаузу появился также в «инстаграме» команды заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

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