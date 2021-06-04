Российская фигуристка Юко Кавагути стала работать массажисткой

Российская фигуристка японского происхождения Юко Кавагути, выступавшая в дуэте с Александром Смирновым, рассказала, как зарабатывает на жизнь после завершения карьеры.
«Моя работа сейчас — массаж лица в одном из салонов красоты в центре Санкт-Петербурга. Мне эта работа очень нравится. Когда начались коронавирусные ограничения, поняла, что нужно иметь и какой-то запасной аэродром, кроме фигурного катания. Индустрия красоты — это беспроигрышный вариант. Когда сама выступала, знала: массаж лица очень помогает спортсменам. Совсем с другим настроением выходишь на лёд.
Есть ли среди клиентов известные фигуристки? Пока нет. Может быть, когда узнают о моём занятии, подтянутся. Правда, один раз приходила Елизавета Туктамышева. Она ещё очень молодая, а вот тем, кто постарше, массаж лица перед соревнованиями просто необходим», — цитирует Кавагути «РИА Новости».
Кавагути и Смирнов — чемпионы Европы 2010 и 2015 годов, серебряные призёры (2009, 2011), бронзовые призёры (2008) чемпионатов Европы, бронзовые призёры чемпионатов мира (2009, 2010), серебряные призёры командного чемпионата мира 2015 года, трёхкратные чемпионы России (2008–2010).
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