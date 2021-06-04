13-летняя Вероника Жилина выполнила четверной тулуп на тренировке. Видео

13-летняя Вероника Жилина, являющаяся ученицей двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, выполнила четверной тулуп на тренировке.

«Четверной тулуп Вероники Жилиной на третий день после трёхнедельного отпуска. Молодец, Ника! Всем хорошего вечера и до завтра!» — говорится в сообщении на странице «Ангелов Плющенко» в «Инстаграме».

Видео доступно в «инстаграме» «Ангелов Плющенко».

В мае 2020 года Жилина вместе с двукратной чемпионкой мира среди юниоров Александрой Трусовой и тренером Сергеем Розановым перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Под руководством Тутберидзе Вероника уже выполняла четверные прыжки — ей удавалось прыгать сальхов в четыре оборота.

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997) и десятикратный чемпион России.