Евгений Плющенко — об Олимпиаде в Сочи: как её провели! Это была фантастика

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал об отношении к Олимпиадам.
«Для любого спортсмена Олимпийские игры, наверное, — это главная цель. Это праздник, это совершенно другая атмосфера. Это огромное количество спортсменов. И ты видишь легенд, ты общаешься с ними, ты живёшь с ними в одной деревне Олимпийской. Ты действительно понимаешь, что приехал и находишься вообще в другой атмосфере. Побывать даже в качестве просто спортсмена или зрителя на Олимпийских играх — дорогого стоит. А если их ещё и выиграть, ух! Мне повезло, я выступал на четырёх Олимпиадах. А Олимпиада у нас в стране была… Ну вообще, наверное, была мечта многих, чтобы в России это произошло. И как они провели! Это была фантастика», — сказал Плющенко на видео, опубликованном в его «инстаграме».
Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997) и десятикратный чемпион России.
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