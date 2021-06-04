Оксана Баюл — о публикациях о ней в российских СМИ: это не люди, а черти

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл рассказала об отношении к критике в свой адрес в российской прессе.

«Если не нравится, то не смотрите, что и o чём я говорю у себя на страничке. Что говорите вы в своих газетах… Это не люди, а черти, которым надо продавать газеты. Я не первая и не последняя», — написала Баюл в своём «инстаграме».

Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994), заслуженным мастером спорта Украины. Супругом Баюл является продюсер Карло Фарина. Оксана родила дочь Софию в 2015 году.

Ранее Оксана выступила с критикой высказывания тренера Этери Тутберидзе о внесении мельдония в список запрещённых ВАДА препаратов.