Алина Загитова и Евгения Медведева выступят на шоу Тамары Москвиной

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева примут участие в шоу заслуженного тренера России по фигурному катанию Тамары Москвиной. Мероприятие состоится во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге 26 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга.

Помимо Загитовой и Медведевой, в показательных выступлениях, посвящённых юбилею Москвиной, примут участие Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Александра Степанова/Иван Букин и Юко Кавагути/Александр Смирнов. Ведущим программы будет двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.