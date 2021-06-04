Артур Даниелян: я помудрел немного. Стал более открытым, более спокойным

Российский фигурист Артур Даниелян рассказал о новой произвольной программе и о подготовке к олимпийскому сезону.

«Музыку мне скинула Елена Германовна (Буянова. — Прим. «Чемпионата»), когда я был на сборе в Новогорске. Спросила: как тебе? Послушал, мне понравилось. Даже не ожидал, что мне предложат такое. Думал, какой-нибудь Египет, что-то восточное, но не «Шехерезаду». Не знаю почему. Такая красивая, сильная музыка. Программа классной получилась. Старая короткая пока остаётся в качестве запасного варианта. Дальше посмотрим по сезону. Сейчас нужно форму набрать, прыжки стабилизировать.

Сейчас сбор в Новогорске. Подготовка. Конечно, сложно про себя говорить, но мне кажется, за это время я изменился — помудрел немного. Стал больше ориентироваться на свои внутренние ощущения, с тренерами теснее стал контакт. Раньше боялся лишнее слово сказать, всё держал в себе, а сейчас понял: в чужую голову не залезешь и надо больше говорить. Стал более открытым, более спокойным.



Сейчас главное для меня — восстановиться, накатать программы, подготовиться к прокатам. Это тяжело, но я готов максимально отдаваться делу, чтобы всё было на высшем уровне. Потому что следующий сезон — сезон века, поэтому надо держать себя в концентрации, не только на тренировках и соревнованиях, а в принципе во всём. Шаг влево, шаг вправо — и можешь потерять равновесие, что-то пойдёт не так. Конечно, до сумасшедшего состояния доводить себя не стоит, надо просто ответственно ко всему подходить и двигаться вперёд шаг за шагом», — приводит слова Даниеляна сайт Федерации фигурного катания на коньках России.