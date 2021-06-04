Татьяна Волосожар — о детях: кто там мне писал, что с двумя даже проще, чем с одним?

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар, 27 мая во второй раз ставшая мамой, призналась, что ей пока непривычно справляться с двумя детьми.

«Кто там мне писал, что с двумя даже проще, чем с одним ребёнком? Вы меня, кажется, обманули. Вообще, если серьёзно, пока тяжеловато и очень непривычно. Кажется, что мне надо быть в 10 местах одновременно, и я вроде бы успеваю, но при этом как будто и не успеваю ничего.

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Макс вынужден был уехать по работе в Сочи. 12-го числа уже вернётся и на выходные завтра тоже прилетит, а пока мне помогает моя мама. Не представляю, как справляются мамочки, у которых совсем нет возможности позвать кого-то в помощь. Вы — героини!

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Ещё я чувствую себя виноватой перед Ликусей, когда не успеваю с ней поиграть достаточно или нормально позаниматься. Знаю, что всё наладится и это первые такие суматошные дни, но пока от этого не легче. Но вообще, может быть, есть какие-то лайфхаки на тему: как наладить жизнь с двумя детьми, не разорваться и при этом не чувствовать себя виноватой, что где-то не успеваешь? Магию не предлагать», — написала Волосожар.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Волосожар

Супругом Волосожар является фигурист Максим Траньков. 16 февраля 2017 года у Татьяны и Максима родилась дочь Анжелика.



В паре с Траньковым Волосожар стала двукратной олимпийской чемпионкой 2014 года, чемпионкой мира 2013 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратной чемпионкой Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратной чемпионкой России (2011, 2013, 2016).