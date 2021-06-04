Евгения Медведева вручила премию «Муз ТВ» в номинации «Прорыв года»

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева приняла участие в церемонии вручения премии телеканала «Муз-ТВ» — «Начало света».
Медведева вместе с директором по развитию музыкальных проектов Mail.ru Group Константином Сидорковым объявила победителя в номинации «Прорыв года». Им стала группа Dabro. Коллектив, созданный братьями Засидкевич в 2013 году, обрёл широкую известность благодаря треку «Юность». В 2020 году музыканты представили сингл, а затем и клип на него.
В июле Медведева примет участие в ледовом спектакле Ильи Авербуха «Анна Каренина». Евгения исполнит роль Кити Щербацкой. Её партнёром станет Александр Энберт. Участие в шоу также примут чемпионы мира Оксана Домнина и Максим Шабалин, Мария Петрова и Алексей Тихонов, олимпийские чемпионы роман Костомаров и Алексей Ягудин.
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