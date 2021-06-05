Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала об отношении к спортсменам, меняющим спортивное гражданство, чтобы иметь возможность выступать на Олимпиаде.



«Грустно, от этого грустно. Спорт должен быть вне политики. В Древней Греции ведь даже войны останавливались, чтобы провели Олимпиаду. Очень грустно, что сегодня и политика, и спорт перемешались. Осуждаю ли я таких спортсменов? Ну а как осуждать? Ведь каждый атлет стремится к тому, чтобы попасть на Олимпийские игры.

Я считаю, что наши высокостоящие чиновники должны каким-то образом побороться за наших спортсменов, чтобы не было таких ситуаций, когда кому-то не дали визу или её нужно ждать год. Спортсмены — достояние нашей страны. У кого-то век спорта очень короткий, у кого-то он может растянуться на три олимпийских цикла, у кого-то это несколько лет. Как, например, в фигурном катании. Год-два — и тебя нет: спортсмен уходит в ледовые шоу», — сказала Слуцкая в интервью на YouTube-канале Елены Ханги.