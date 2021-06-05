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Алина Загитова сфотографировалась на фоне действующего японского вулкана Фудзияма

Алина Загитова сфотографировалась на фоне действующего японского вулкана Фудзияма
Виталий Весёлый
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Российская фигуристка Алина Загитова поделилась с подписчиками своего «инстаграма» фотографиями, сделанными в Японии на фоне действующего вулкана Фудзияма. Гора Фудзи является крайне популярной в Стране восходящего солнца как среди местных жителей, так и среди туристов.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Загитовой в «Инстаграме».

19-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров. Сезон-2020/2021 Алина пропустила. В декабре 2019 года она приостановила карьеру и с тех пор выступает только в шоу.

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