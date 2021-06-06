«Коленоskating». Ученик Этери Тутберидзе исполнил необычный элемент на тренировке
Поделиться
Грузинский фигурист Морис Квителашвили, который занимается в группе у Этери Тутберидзе, выполнил необычный элемент на тренировке. Спортсмен проехал по льду, стоя на одном колене. Видео с тренировки опубликовано на странице группы Тутберидзе в «Инстаграме».
«Революционное направление в хореографии. Коленоskating. Kneeskating», — подписано видео.
Видео можно посмотреть на странице группы Этери Тутберидзе в «Инстаграме».
26-летний Квителашвили родился в Москве и до 2016 года выступал за Россию, став победителем Кубка страны среди взрослых в 2014 году. 23 января 2020 года принёс Грузии первую в истории бронзовую медаль чемпионата Европы в мужском одиночном катании. Также на счету Квителашвили бронза Универсиады-2019.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 7 июня 2021
-
15:59
-
15:13
-
15:07
-
14:27
-
14:11
-
13:49
-
12:57
-
12:28
-
11:30
-
10:23
-
10:11
-
09:58
-
09:49
-
09:03
-
08:47
-
08:34
-
08:28
-
08:12
-
00:10
- 6 июня 2021
-
23:21
-
13:43
-
11:52
-
00:29
- 5 июня 2021
-
22:36
-
16:24
-
15:19
-
15:16
-
13:44
-
12:31
-
11:49
-
11:15
- 4 июня 2021
-
22:08
-
21:38
-
14:10
-
12:52
Партнерский контент
Рекомендуем вам