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«Коленоskating». Ученик Этери Тутберидзе исполнил необычный элемент на тренировке

«Коленоskating». Ученик Этери Тутберидзе исполнил необычный элемент на тренировке
Елена Чистова
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Грузинский фигурист Морис Квителашвили, который занимается в группе у Этери Тутберидзе, выполнил необычный элемент на тренировке. Спортсмен проехал по льду, стоя на одном колене. Видео с тренировки опубликовано на странице группы Тутберидзе в «Инстаграме».

«Революционное направление в хореографии. Коленоskating. Kneeskating», — подписано видео.

Видео можно посмотреть на странице группы Этери Тутберидзе в «Инстаграме».

26-летний Квителашвили родился в Москве и до 2016 года выступал за Россию, став победителем Кубка страны среди взрослых в 2014 году. 23 января 2020 года принёс Грузии первую в истории бронзовую медаль чемпионата Европы в мужском одиночном катании. Также на счету Квителашвили бронза Универсиады-2019.

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