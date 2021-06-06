Александр Жулин: победа — это ещё не всё, всё — это постоянное желание побеждать
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Известный тренер, призёр Олимпийских игр Александр Жулин на своей официальной странице в «Инстаграме» разместил новый пост, где сообщил жизненный принцип, которого старается придерживаться в течение уже многих лет.
«Много лет я живу по принципу: победа — это ещё не всё, всё — это постоянное желание побеждать», — написал Жулин.
57-летний Жулин — двукратный призёр Олимпийских игр (1992 и 1994 годов), чемпион мира и Европы. Кроме того, на счету Александра две серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира, а также три серебра и две бронзы по итогам чемпионатов Европы.
Ранее Александр попросил подписчиков своего «инстаграма» помочь с выбором фото для обложки его автобиографии. Известный музыкант Игорь Николаев отреагировал на эту просьбу.
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