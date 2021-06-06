Баюл – украинскому политику: вы вспоминаете меня, а на открытие катка взяли Навку

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл ответила украинскому политику Александру Вилкулу, вспомнившему о первом олимпийском золоте Оксаны для страны.



«Многоуважаемый Вилкул, вы меня вспоминаете… давайте вспомним, когда в Днепропетровске вы были губернатором города и каток «Лавина» открывали. Я на тот момент находилась в Днепре. Вы не способствовали развитию спорта Украины, так как на открытие я приглашена не была, а Илья Авербух и Навка с Костомаровым были, и открывали новый каток за хороший гонорар, и проезд с проживанием вы им также оплатили в Днепропетровске. Так что я не забыла.

Не вспоминайте про меня, вы к этому никакого отношения не имеете. Я почётный гражданин Днепропетровска. Была и есть, а если вы со мной сфотографировались на Дне города, так считайте это за великую почесть от меня для вас», — написала Баюл на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Баюл в «Инстаграме».