Фигуристка Анна Погорилая похудела на 14 кг

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, российская фигуристка Анна Погорилая сообщила, что похудела на 14 кг после родов. Спортсменка опубликовала видео, на котором она стоит на весах. Погорилая сейчас весит 54 кг.

«Минус 14 кг после родов», — написала Погорилая.

Фото: «Инстаграм» Анны Погорилой

Мужем Анны является бывший фигурист Андрей Невский. Он завершил карьеру перед Олимпиадой-2018. Их свадьба состоялась 14 июля 2018 года. В декабре 2020 года Анна стала мамой. О своей беременности Погорилая сообщила в октябре 2020 года. Фигуристка официально не объявляла о завершении карьеры, но не участвовала в турнирах с осени 2017 года.



Погорилая — серебряный (2017) и двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы (2015, 2016), бронзовый призёр финала Гран-при сезона-2016/2017, мастер спорта России международного класса.