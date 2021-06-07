Юные ученики Евгения Плющенко на минуту погрузились в бочки с ледяной водой. Видео

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео восстановительных процедур его юных учеников. Дети после интенсивных тренировок погружаются в бочки с ледяной водой.

«Ледяная вода. Восстановление. На 60 секунд. Устанавливаемся и считаем. Вот молодцы. Это лёд. Будете у меня самые сильные», — сказал Плющенко.

Видео доступно в «инстаграме» Евгения Плющенко

В подписи к видео Евгений добавил: «После интенсивных недельных тренировок. У нас домашняя баня со спортсменами „Ангелов Плющенко“ и оздоровительные процедуры!»

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997) и десятикратный чемпион России.