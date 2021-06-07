Актриса, певица и телеведущая Анна Семенович объяснила, почему раньше занималась фигурным катанием. По её словам, это было связано с состоянием здоровья.

«Почти 20 лет я занималась фигурным катанием, это очень красивый вид спорта. За каждым грациозным движением на льду стоит большой труд! Я попала в спорт из-за болезни. Врачи посоветовали родителям отдать ребёнка в зимний вид спорта и выбор пал на фигурное катание. Никто тогда и не думал, что я добьюсь больших успехов в спорте.

Меня часто спрашивают, отдам ли я своего ребёнка в спорт? Конечно, я хочу чтобы мой ребёнок учился трудиться с детства, но для меня важно, чтобы он получал удовольствие от процесса. Для этого подойдёт любительский спорт, он точно будет полезен для здоровья и досуга», — написала Семенович в своём «инстаграме».

Анна Семенович в паре с Владимиром Фёдоровым дважды выигрывала турнир Finlandia Trophy: в 1996 и 1997 годах. Кроме того, в 1992 году она в паре с Денисом Самохиным заняла восьмое место на чемпионате мира среди юниоров. Также она становилась призёром чемпионата России и таких турниров, как NHK Trophy и Skate America. Анна завершила карьеру после травмы мениска и последовавшей операции.