«Ублюдство, днище и сатанизм». Хореограф Этери Тутберидзе — о шоу премии «Муз ТВ»

Российский хореограф Алексей Железняков, сотрудничающий с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, жёстко раскритиковал шоу, устроенное в Москве на ежегодной премии телеканала «Муз ТВ».
«Премия «Муз ТВ»! Вот что сказать. Это жесть, ребята, я долгое время работал в шоубизе, как-то было всё более сдержанно и корректно, но это просто какое-то сборище фриков, днище и сатанизм. Что сегодня втюхивают нашему юному поколению, один только Моргенштерн чего стоит, вы тексты его высеров почитайте, ублюдство же полное!
В то время, когда я работал в шоу-бизе, было много разных людей — и да, были геи, и немало. Я совершенно к ним спокойно отношусь, со многими мы дружили и общались, совершенно нормальные люди, талантливые, интересные, но то, что происходит сейчас, переходит все границы.
Друзья, смотрите внимательно, что слушают ваши дети, какой информацией питаются в интернете, иначе в один прекрасный момент вы не остановите этот поезд, летящий под откос. Слава богу, моя дочь понимает, что вот это всё — полный шлак, деградация и полнейшее дно, мы постоянно ведём на эти темы беседы, я стараюсь привить ей правильные понятия, мораль, вкус к хорошей музыке, приятным текстам с хорошим смыслом. Я в ужасе, что будет лет через 10, если вот это говно будет литься в разум наших детей», — написал он в своём «инстаграме».
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